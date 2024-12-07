威力盃金門台非混血蔡上恩最愛德保拉 原因很可愛

（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）威力盃少棒賽金門縣隊有台非混血「洋將」蔡上恩，運動能力不錯，因同學邀請愛上打棒球，偶像是中信兄弟洋投德保拉，原因很可愛：「跟我一樣黑黑的」，因為德保拉也想要多練投手。

台彩威力盃少棒賽金門縣隊此次預賽吞下2敗止步，陣中蔡上恩很吸睛，爸爸來自非洲象牙海岸、媽媽是金門人，他在美國出生、幼兒園開始在金門讀書，之前是打網球，後來因為同學邀約、開始練棒球，也表示：「打棒球很好玩。」

金門縣隊總教練黃國偉表示，蔡上恩的運動能力不錯，之前就有注意到這個學生，但比較晚開始接觸棒球，目前球齡約半年，蔡上恩是六年級年紀、但目前就讀湖埔國小五年級。

蔡上恩以野手為主，守備位置是外野，第2次來台灣本島、首度到花蓮，第一印象是：「高山很多」，也提到可以跟各縣市球隊比賽很好玩、大家都很強。

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被問起偶像是誰，蔡上恩童言童語表示，是中信兄弟洋投德保拉（Jose De Paula），原因是「跟我一樣黑黑的」，也笑說因為這樣會想要練投手；記者追問，是否知道台鋼雄鷹隊的洋砲魔鷹（Steven Moya），他才想起來說，上次到台東看兄弟和雄鷹隊比賽，剛好有看到魔鷹開轟。

蔡上恩因為外型綽號多，包括「金門歐子喬」、「萬波上恩」等，他的中文、英文流利，也會講一點點台語，但目前還沒有到過爸爸故鄉非洲，本來計畫今年11月要到非洲學法文，但因為想要比賽爭取留在這，出國學法文的計畫延到明年。（編輯：李亨山）1131207