北市大高爾夫球隊成績優異 獲企業1500萬贊助

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（中央社記者黎建忠台北7日電）成立26年的台北市立大學高爾夫球隊，靠著出色傳統和傑出成績，今天再獲企業贊助3年、共計新台幣1500萬元經費，讓球員能更無後顧之憂的專注在訓練上。

台北市立大學校長邱英浩在接受媒體訪問時表示，「北市大有34個運動項目，其中高爾夫一直是重點項目，和其他運動相比，高爾夫的運動壽命更長，且涵蓋競技與全民運動。」

這次贊助北市大高爾夫球隊的嘉鎷興業股份有限公司，是許多國際超跑豪車品牌的台灣總代理，且平時也會舉辦車主盃高爾夫球賽，這次和北市大合作3年、每年500萬元的贊助經費。

嘉鎷興業副總經理趙志剛表示，這次很高興有機會能支持北市大，「我們希望能起到拋磚引玉的效果，希望能有更多企業一起支持高爾夫，讓台灣選手能夠在國際賽場上發揚光大。」

台北市立大學競技運動訓練研究所長王宏宗表示，北市大高爾夫球隊於1998年成立至今已26年，共計約有近150名高爾夫畢業生。

其中目前活躍於美國女子職業高爾夫協會（LPGA）的全卡會員徐薇淩、程思嘉，以及在亞洲男子高壇佔有一席之地的詹世昌、洪健堯，都是北市大畢業的傑出高爾夫校友。（編輯：李亨山）1131207