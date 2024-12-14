悍動希望公益棒球營 6悍將球員指導棒球技巧

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）富邦慈善基金會舉辦的「2024悍動希望公益棒球營」，今天由中職富邦悍將投手陳仕朋、野手王正棠、李宗賢、戴培峰、葉子霆、王念好共6人組成五星教練團指導專業棒球技巧。

「2024悍動希望公益棒球營」13日起一連兩日在新北市舉行，在地隊伍民安國小、新泰國中棒球隊，外縣市球隊新屋國小、芥菜種會花蓮少年之家共4支棒球隊參與。

營隊首日邀請資深體能教練，透過專業體能測試評估球員們基礎體能情況，透過數據幫助學員及教練了解小球員的身體狀況，提出加強訓練方案，後半場由悍將球團資深行銷人員分享棒球產業的知識及相關工作內容，有助於球員們未來發展藍圖更多元化。

營隊第2日活動悍將6名球員王正棠、李宗賢、陳仕朋、戴培峰、葉子霆、王念好，分別鎮守棒球4大技巧關卡投球、打擊、守備、跑壘，親自下場傳授小球員們專業技巧。

王正棠表示，這次參與球隊比較少，可以互動比較多，教得東西可更深入；而多次參與公益棒球營的李宗賢也表示，「小朋友們很好學，問了許多有趣的問題，現在小朋友領悟力變快，有感受到他們對棒球越來越有熱情。」

除了教導棒球技巧，也透過隊呼及慶祝的互動過程，建立團隊間的共識及默契，希望球員們能打造出「互相信任」的氛圍與氣勢，並在下午進行了4隊校際交流賽。

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富邦慈善基金會邀請到資深棒球裁判到場，和球員們分享棒球賽中執法過程與經驗，將特別容易搞混的規則以深入淺出的方式說明。

富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，棒球一直是台灣全民喜愛且關注的運動，期許透過棒球公益營隊，整合球員及產業專業人士的力量，讓這些對棒球有興趣的孩子們有專業且直接的管道接觸棒球相關知識，樂意當夢想的推手，期許他們可以在棒球及人生的道路上堅持努力、勇敢追夢、築夢踏實。（編輯：李亨山）1131214