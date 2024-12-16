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LIV可放音樂、噴香檳 李玠柏：最需要適應氛圍

2024/12/16 16:43
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（中央社記者黎建忠台北16日電）LIV聯賽以超高額獎金和輕鬆的比賽氛圍為號召，觀眾不但可以加油喧嘩，球員奪冠時還會在果嶺上噴香檳，就連過程都會放音樂助興。李玠柏笑說：「最需要適應的就是比賽氛圍。」

LIV聯賽是由沙烏地阿拉伯公共投資基金在2021年所創立的職業高爾夫巡迴賽，LIV指羅馬數字的「54」，也就是在標準72桿的高爾夫球場上，每一洞都抓博蒂的意思。

LIV成立之初，以高額的比賽獎金並且不設淘汰線，以及相當舒適且輕鬆的賽程，重金挖角許多美國職業高爾夫協會（PGA）大咖球員加盟，更一度造成2個職業巡迴賽的緊張關係。

除了獎金以外，LIV聯賽與目前世界各大巡迴賽有著很不同的氛圍，不但比賽過程會放音樂，球迷可以隨時喧嘩加油，當同隊隊友有好表現時，球員還會在場上跳舞、歡呼，奪冠球員甚至還會當場上演香檳浴。

李玠柏指出，球技和場地適應可能都還好，「最困擾我的，應該是比賽的氛圍，畢竟我也是屬於比較專注和嚴謹的個性，LIV這種比較隨性的風格，肯定會很不習慣，只能盡量告訴自己保持專心。」

不過李玠柏開玩笑說：「如果場邊可以一直都放周杰倫的音樂，我可能也會打得不錯。」

除此之外，李玠柏認為最需要調適的，就是「Shotgun（所有球員在不同洞同時開球）」的方式，「以往高爾夫都是固定從第1洞或第10洞開球，所以我自己都會每3洞設定一個戰略，但LIV的開賽方式和以往都不一樣，這點可能還需要重新適應節奏。」（編輯：李亨山）1131216

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