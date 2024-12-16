李玠柏獲LIV高爾夫聯賽資格 最想和前球王同隊

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（中央社記者黎建忠台北16日電）男子職業高爾夫好手李玠柏成為台灣首名取得LIV聯賽資格的球員，展望明年賽季，李玠柏除了滿心期待，更希望能和偶像、前球王拉姆（Jon Rahm）同隊征戰。

現年30歲的李玠柏在14日LIV高爾夫聯賽的資格賽，擊敗眾家好手，搶下唯一1張晉級門票，成為台灣高球史上，首名闖進LIV聯賽的球員。

LIV聯賽是由沙烏地阿拉伯贊助的高爾夫巡迴賽，以不設淘汰線、每場2500萬美元（約新台幣8.1億元）高額總獎金為號召，比賽採個人、隊際雙軌制，每場比賽的個人冠軍可獨得400萬美元（約新台幣1.3億元），幾乎是美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的3到4倍。

李玠柏今天接受媒體聯訪時表示，這真的是意料之外，因為在這資格賽的前一週比賽，他的狀況其實非常差，加上身體很疲憊，「不過我還是想說，就好好準備，當作今年最後一場比賽來打。」

明年除了要前進LIV聯賽外，李玠柏最想要的就是和前球王、西班牙名將拉姆同隊。他表示，從以前看美巡賽的時候，「我就覺得他的開球、鐵桿以及比賽內容，都是我最喜歡的球員，因此很希望能和拉姆同一陣線。」根據組隊方式，每隊隊長可挑選1到2名球員。

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和李玠柏同樣30歲的拉姆，2020年曾成為世界球王，隔年拿下美國公開賽冠軍，2023年則是穿上美國名人賽的冠軍綠夾克，接著同年底宣布加盟LIV聯賽，據傳簽約金高達6億美元。

李玠柏透露，明年球季首場比賽就是設定2月6日在沙烏地阿拉伯開打的LIV利雅德高球賽，接下來要展開為期5週的冬季體能訓練，「整個1月也都不會打比賽，要好好為新球季做準備。」（編輯：張雅淨）1131216