開南高中籃球隊涉霸凌 北市教育局：教練停職

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（中央社記者陳昱婷、黃巧雯台北18日電）開南高中籃球隊主力球員疑似遭霸凌而退隊，台北市教育局今天表示，學校已組成調查小組，結果預計明年1月出爐，調查期間為保護學生，疑似行為人全數暫停職務。

曾拿下112學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級冠軍的開南高中疑似發生霸凌事件，有球員11月8日在臉書發文表示，要退出開南高中籃球隊，因為待在隊中動不動就遭到言語羞辱、貶低，感受到的只有利益和算計，甚至「好幾次半夜我躺在床上，我都在想是不是我從宿舍這裡跳下去就可以結束了」。

開南高中籃球隊教練邵之雋去年曾批評，高中、國中籃球聯賽的球員轉學後要坐1年球監規定不合理，這項規定在今年鬆綁後，轉學生可立即參賽。而開南後來也以提供學費全免為誘因，找來其他學校球員助陣，但有球員家長出面指稱事後未履行承諾。

此外還有多名開南籃球隊員及家長向媒體投訴，指籃球隊教練邵之雋就是問題根源，他表面熱衷教育、愛護選手，私下卻時常霸凌、羞辱經濟弱勢的球員及家長。

台北市政府教育局今天透過新聞稿表示，已在11月14日接獲相關陳情，學校也在當天完成校安通報，並在11月19日邀聘外部委員組成調查小組，結果預計明年1月下旬出爐。

此外，教育局表示，另接獲開南高中籃球隊疑似發生性平事件陳情，學校已召開性平委員會並組成調查小組，將於明年2月上旬完成調查，若查證屬實將依法終止與行為人的聘用或運用關係，並視情節輕重通報不適任人員，絕不寬貸。

體育署今天也發布聲明，指出接獲民眾陳情後，即函請台北市教育局調查，務必依民眾陳情事項詳實訪談及調查，勿枉勿縱。

體育署強調，兒少事件零容忍與反霸凌向來是教育部一貫政策立場，未來將持續加強宣導，以落實友善校園精神，維護學生安全與權益。

同時開南高中的輔導室及學務處已向相關學生提供輔導資源，與相關學生晤談，持續關懷學生身心狀況，提供所需協助。（編輯：張雅淨）1131218