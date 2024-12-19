傳說對決國際錦標賽 台灣戰隊BMG前進勝部組4強

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣電競戰隊Ban Mei Gaming今天在傳說對決國際錦標賽以3比2擊敗Flash Wolves，挺進勝部組4強，戰隊總監陳建廷表示，這1勝對戰隊士氣提升很多。

7月摘下傳說對決超級職業聯賽（APL）的冠軍後，台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）在GCS夏季職業聯賽維持不錯的表現，可惜冠軍戰不敵Flash Wolves（FW）、以亞軍作收，不過也取得總獎金50萬美金（約新台幣1630萬元）、在越南舉行的傳說對決國際錦標賽入場券。

驚險撐過瑞士制的考驗，BMG與其餘兩支台灣戰隊FW、ONE Team攜手晉級8強，而今天在淘汰賽首戰即與近況不俗的FW上演「台灣內戰」，雙方打滿5局，最後BMG以3比2搶下勝利，並挺進勝部組4強，預計21日與泰國戰隊FULL SENSE（FS）正面交鋒，爭取勝部組決賽資格。

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隨隊前往越南的BMG戰隊總監陳建廷（Benny）接受中央社採訪時表示，在7月拿下世界冠軍後，選手在夏季賽的整體表現變得比較不穩定，但陳建廷深知這是必經過程，因此在這段時間給予這批年輕選手很多信心，期望他們能夠找回冠軍的水準。

「瑞士制我們仍處於調整階段，確定晉級8強後，今天我告訴他們放開來打，相信這1勝對我們的士氣提升很多。」陳建廷說道。他指出，BMG老闆進入淘汰賽特別加碼獎金，希望藉以激勵戰隊「我們先朝著4強目標邁進，再一步一步來挑戰冠軍。」（編輯：李亨山）1131219