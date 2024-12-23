城市盃內城打和仍無緣晉級 教頭盼球員更熱愛棒球

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）城市盃青少棒賽宜蘭內城國中今天與日本宮崎交手是拉鋸戰，內城莊海瑞2安2打點送回追平分，兩隊4比4握手言和、但內城無緣晉級，總教練李寧盼球員透過學習：「可以更熱愛棒球。」

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽宜蘭內城國中預賽最後一戰與日本宮崎交手攸關晉級門票，兩隊一路拉鋸，內城莊海瑞3局下敲出安打、幫助球隊3比3扳平比數，6局下球隊1分落後時，再敲出二壘打，再替球隊扳平比數。

兩隊終場4比4握手言和，預賽戰績相同，比較對戰優質率（TQB）後，由日本宮崎晉級；內城國中預賽止步，總教練李寧對於今天比賽表現也不算滿意，認為得點圈掌握度算可以，但守備、比賽節奏掌握可以更好，一個關鍵判斷就掉了2分，都是需要克服的部分。

李寧表示，這個比賽強度很高，日本、韓國來台參賽球隊都是選拔過的菁英，也希望球員透過比賽學習日本球隊的積極態度、享受比賽，即使先處於落後氣勢也不會受到影響，「可以再更熱愛棒球。」

李寧也提到，受到天氣和場地影響，雨天時僅能在走廊上練習，沒辦法進行太高強度的訓練，也希望可以有更完善的場地，今年有爭取到室內打擊場，有望明年完成，讓球員的訓練更完善。

國二的莊海瑞單場2安2打點，李寧表示，莊海瑞在三星少棒階段就受扎實的訓練，打擊能力毋庸置疑，但希望可以控制他的體態，讓他更精實一點，在位移上可以更敏捷，目前守備位置三壘、一壘，守備能力也算不錯。

李寧表示，莊海瑞現階段維持投球、打擊都有練，少棒階段就是投球擔任終結者角色，明年投球部分也會想要讓他以後援角色定位。（編輯：陳政偉）1131223