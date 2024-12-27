運科中心攜手國訓 打造智能棒球場分析大數據

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（中央社記者黎建忠高雄27日電）國家運科中心今天舉行成立週年活動，並首度揭露國訓中心裡的智能棒球場，未來將架設12台高速攝影機，可以針對選手所有動作分析及記錄，即時回饋給球員。

今年的世界12強棒球賽，台灣隊的情蒐小組深獲好評，也是最終拿下冠軍的幕後重要功臣。

國家運科中心找人才和系統，國訓中心出棒球場地，雙方合作誕生智能棒球場，並且委由灼見運動數據有限公司進行相關運動科學數據分析和收集。

灼見運動數據有限公司執行長徐樂在接受中央社記者訪問時表示，公司在2020年成立，一開始只有做比賽紀錄系統，後續開始開發球場影像設備，在球場架設攝影機，並且開始和大學合作，「我們就有點像是大聯盟（MLB）那樣的鷹眼系統，不論是球、揮棒、球員動作等軌跡，都能演算得很清楚，最後也都會進入資料庫，可以即時反饋給選手或者教練」。

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徐樂提到，未來球場周圍會架設12台高速攝影機，把所有運科工作都做到完善；「後續我們也不排除把這項技術運用到其他的運動項目，像是羽球選手的擊球、揮拍角度、身體的軌跡等，也都跟運科分析息息相關」。

除了智能棒球場外，旁邊也興建了1間「戰情室」，裡頭有用15台電視螢幕拼接起來的大螢幕，可以讓教練或者團隊在第一時間看到動作哪裡有問題。（編輯：管中維）1131227