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台元女籃迎WNBA等級洋將 挑戰WSBL霸主國泰

2024/12/30 16:29
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（中央社記者陳容琛台北30日電）力拚國泰女籃在女子超級籃球聯賽WSBL的霸主地位，台元女籃本季找來美國女子職籃WNBA等級的洋將瑪麗（Marie Gulich），期盼透過豐富經驗提升球隊戰力。

上季台元女籃在WSBL冠軍戰鎩羽而歸，導致再度與冠軍金盃擦肩而過，而且主力後衛彭曉彤還決定前往中國女子籃球聯賽（WCBA）發展，不過台元女籃在休賽季積極補強，很快即鎖定攻守活動力高的洋將瑪麗，並簽下資深球員黃凡珊頂替彭曉彤的位置。

台元助理教練張歆可今天出席開賽記者會接受中央社採訪時表示，在洋將的選擇上，球團休賽季不斷與經紀公司接觸，最後總教練邱啟益相中今年曾代表德國參加巴黎奧運的瑪麗，「她大概12月抵達台灣，目前蠻快進入狀況，不僅球風比較快，也是攻守都能跑動的洋將。」

張歆可指出，雖然瑪麗年僅30歲，但具備征戰WNBA的資歷，因此在經驗上沒有太大問題，「她有點像老大姐角色，是名很歡樂的球員，也期望她能傳承經驗給年輕球員，讓台元呈現出不一樣的風格。」

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目標延續WSBL霸業，國泰女籃預計與洋將喬治（Cayla George）再續前緣，總教練鄭慧芸透露，喬治才剛結束賽季，因此讓她休息一下，前面的循環以全本土應戰，同時給予年輕球員發揮空間。

第20屆WSBL將於1月3日在板橋體育館點燃戰火，新賽季共有5個階段、10個循環，而且除了板橋外，還將前進彰化、基隆，最後在板橋體育館進行季後挑戰賽、總冠軍賽。（編輯：李亨山）1131230

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