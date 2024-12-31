NBA湖人新同學芬尼史密斯 興奮高喊為總冠軍努力

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（中央社記者黎建忠台北31日電）被交易到美國職籃NBA洛杉磯湖人的3D前鋒芬尼史密斯，今天雖然沒有參與球隊練球，但他在受訪時興奮談到，「在這裡，我們為總冠軍而努力，這是截然不同的感受。」

根據美國媒體ESPN報導，湖人昨天送出後衛羅素（D'Angelo Russell）、小將路易斯（Maxwell Lewis），以及2027、2030、2031這3年的次輪籤，向布魯克林籃網換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與雙能衛米爾頓（Shake Milton）。

芬尼史密斯和米爾頓抵達洛杉磯後已是深夜，因此隔天並未參與球隊的團隊練球，但芬尼史密斯隨後仍接受媒體訪問提到，「這真的很有趣，在布魯克林，我們只為了季後賽而努力，但在這裡，必須為了總冠軍而努力，這是完全不同的準備方式。」

芬尼史密斯還意有所指的提到，「我終於可以為大哥（洛杉磯）打球了，這樣的感覺真好。」美媒提到，雖然紐約尼克和布魯克林籃網都位於紐約，但當地球迷大多是尼克鐵粉。

芬尼史密斯也在詹姆斯（LeBron James）40歲生日這天好好介紹自己，他笑說：「我告訴詹姆斯已經防守他9年了，但我現在終於可以跟他要一些球鞋，因為我知道明天開始就不會和他競爭了。」

有趣的是，湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick），過去曾分別在達拉斯獨行俠、費城76人和芬尼史密斯、米爾頓當過隊友。

瑞迪克說：「我知道他們能為球隊帶來什麼，這對球隊來說是很棒的事情；我們多一個能防守多個位置的好手，也多了一個能控球、能投射的後衛。」

至於外界關心的先發陣容，瑞迪克也給出答案，他表示，現階段的先發組合表現得很棒，「就像我之前所說的，我希望球隊能保持一致性，但如果有什麼狀況的話，我也不會固執己見，芬尼史密斯是一名能融入任何角色的球員。」（編輯：張雅淨）1131231

芬尼史密斯 NBA詹姆斯歡慶40歲 湖人換來3D悍將芬尼史密斯