台灣女子袋棍球拚世錦賽門票 總教練評估有機會

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（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣女子袋棍球代表隊今天將前往澳洲備戰世界袋棍球錦標賽資格賽，目標一舉取得袋棍球世錦賽門票，日籍總教練山田幸代評估有機會。

女子袋棍球世錦賽的亞太區資格賽將於1月6日至11日在澳洲昆士蘭舉行，共有8支勁旅同場較勁，而台灣與世界排名第5的日本、世界排名12的紐西蘭及世界排名21的韓國同組，首要目標力拚分組前2名、晉級4強淘汰賽，進而取得袋棍球世錦賽門票。

台灣女子袋棍球隊首次以成人隊參與國際賽，日籍總教練山田幸代接受訪問時評估，有不錯的機會能夠從分組出線，「我們與韓國在身材、打法比較類似，保持積極態度及體能調節，就有機會拿下，而紐西蘭身材較為高大，因此我們必須把握對手失誤、掉球，在地面鏟球上取得優勢和球權，藉以增加勝率。」

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面對亞洲第1的日本，山田幸代提到，過去常與日本交流，因此算是相對熟悉，並鼓勵選手，「作為挑戰者就是不要害怕失誤，勇敢地對抗對手。」

值得一提的是，本次台灣女子袋棍球代表隊還加入台裔美國籍的球員，期盼提升整體實力，山田幸代也相當期待海外球員與本土球員創造的化學效應，「相信兩者如果好好配合的話，這支球隊的上限就能更高。」（編輯：李亨山）1140102