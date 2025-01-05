李柏叡先發5局好投 木棒聯賽壽山擊敗善化3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）高中木棒聯賽壽山高中與善化高中今天交手，壽山開賽首局靠著周侑霖打回關鍵1分，投手群展現壓制力，李柏叡先發5局無失分，壽山終場以1比0搶下預賽3連勝。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第1階段預賽，壽山高中依序擊敗羅東高工、稻江商職，今天與善化高中交手。

壽山1局下就有攻勢，1人出局後黃翔靖、宋翊偉接連安打，周侑霖關鍵一擊送回分數，兩隊2到7局都沒能再添分數。

壽山先發投手李柏叡前3局沒被敲出安打，僅讓對手靠著四壞保送、觸身球保送上壘，但沒有失分，4局有危機，1人出局後接連被敲2支安打，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢，5局續投讓對手3上3下。

壽山6局換投再遇到危機，中繼投手劉恩廷先投出觸身球保送，2人出局後再被敲出安打、投出暴投退場，吳祉恩登板接手後援，讓打者敲出二壘方向滾地球出局，瓦解對手攻勢。

李柏叡先發用52球投5局，被敲出2支安打，投出1次三振、2次四死球保送，劉恩廷中繼投0.2局、吳祉恩後援1.1局，3任投手聯手、沒讓對手拿下分數，李柏叡為勝投。

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台南海事與大理高中交手，大理1局下先馳得點，台南海事2局上靠著林劵壎陽春砲扳平比數，兩隊前7局打完1比1僵持不下。

突破僵局制延長賽第8局，台南海事8局上靠著王宏均二壘打送回2分，再靠著高飛犧牲打、張胤安打再拿2分。大理高中8局下靠著接連四壞保送先拿1分，再靠著滾地球雙殺、失誤跑回2分，但攻勢沒能延續，台南海事終場以5比4獲勝。（編輯：張雅淨）1140105