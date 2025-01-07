陳漢宇6.1局飆14K先發勝 率秀峰木棒聯賽晉級

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）高中木棒聯賽秀峰高中先發投手陳漢宇投滿100球，今天總計投6.1局飆出14次三振無失分，率隊以5比0擊敗陽明工商，以分組第3名晉級第二階段、目標8強。

113學年度高中木棒聯賽秀峰高中與陽明工商同在G組，第一階段預賽最後一戰兩隊今天交手，秀峰2局下靠著暴投先馳得點，3局下黃崎恩、劉祐丞、詹閎鈞都敲出安打，加上保送、對手失誤，單局再添3分，4局下黃崎恩安打再帶回1分，秀峰以5比0維持領先。

打線幫忙打下分數，秀峰先發投手陳漢宇投起來更安定，前兩局雖然都被攻上得點圈，不過都安全下莊，一路投到第7局被首名打者敲出二壘安打，1人出局後球數到達100球強制退場，秀峰換上投手馬林家禾接替登板守住勝果。

秀峰總教練陳志強表示，陳漢宇是球隊王牌投手，在第一階段前兩場都有投球，表定這一場先發，今天一開始還沒進入狀況，後面漸入佳境，本想讓他挑戰完投、甚至完封，沒能如願比較可惜，他的球路以直球為主，今天最快球速約140公里。

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陳志強提到，陳漢宇是秀峰國中部直升球員，原本是捕手，看中他的身材、協調性好，高中讓他改練投手，未來性較好，高一球速約138公里，高二到141公里，現在再提升到約145公里。

秀峰今年木棒組有13名高三球員，陣中有些球員是兩年前鋁棒聯賽第6名班底，第一階段比賽有始有終，首戰和最後一戰都搶勝、以8強為目標。（編輯：張雅淨）1140107