2025亞洲冬季運動會 台灣代表團67名選手征戰

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（中央社記者陳容琛台北9日電）2025年亞洲冬季運動會將於2月7日至14日在中國哈爾濱舉行，台灣代表團派出史上最多67名選手，參加冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類。

原訂2021年舉辦的第9屆亞洲冬季運動會，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦，直到今年才確定於哈爾濱恢復舉行，這次總共有6個運動種類、11項運動競賽，分別在哈爾濱市區、亞布力地區辦理，預計1256名選手報名，參賽規模為歷屆最大。

台灣代表團也派出史上最多的67名選手，其中有14名選手是在國外讀書。選手們預計將征戰冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，包含首次組隊的女子冰球、女子冰石壺代表隊，另外滑雪項目更遴派已達到冬季奧運門檻的李玟儀、李杰翰參賽。

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教育部體育署今天在例行記者會上表示，為了讓選手無後顧之憂安心比賽，團本部成員配置隊醫、物理治療師、防護員、預防賽事操縱官及安全福祉官等後勤人員，全力支援選手爭取最佳成績，並將於16日舉行授旗典禮，替即將代表台灣征戰的選手加油。

體育署副署長房瑞文指出，台灣處於亞熱帶地理位置，先天上的限制使得冬季運動發展不易，不過仍會將爭取2026年米蘭冬季奧運資格列為下一階段優先目標，並全力協助有意挑戰冬奧殿堂的選手所需資源。（編輯：張雅淨）1140109