加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 運動

2025亞洲冬季運動會 台灣代表團67名選手征戰

2025/1/9 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北9日電）2025年亞洲冬季運動會將於2月7日至14日在中國哈爾濱舉行，台灣代表團派出史上最多67名選手，參加冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類。

原訂2021年舉辦的第9屆亞洲冬季運動會，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦，直到今年才確定於哈爾濱恢復舉行，這次總共有6個運動種類、11項運動競賽，分別在哈爾濱市區、亞布力地區辦理，預計1256名選手報名，參賽規模為歷屆最大。

台灣代表團也派出史上最多的67名選手，其中有14名選手是在國外讀書。選手們預計將征戰冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，包含首次組隊的女子冰球、女子冰石壺代表隊，另外滑雪項目更遴派已達到冬季奧運門檻的李玟儀、李杰翰參賽。

google news透過 Google News追蹤中央社

教育部體育署今天在例行記者會上表示，為了讓選手無後顧之憂安心比賽，團本部成員配置隊醫、物理治療師、防護員、預防賽事操縱官及安全福祉官等後勤人員，全力支援選手爭取最佳成績，並將於16日舉行授旗典禮，替即將代表台灣征戰的選手加油。

體育署副署長房瑞文指出，台灣處於亞熱帶地理位置，先天上的限制使得冬季運動發展不易，不過仍會將爭取2026年米蘭冬季奧運資格列為下一階段優先目標，並全力協助有意挑戰冬奧殿堂的選手所需資源。（編輯：張雅淨）1140109

#台灣
#李玟儀
#哈爾濱
#台灣代表團
#教育部體育署
#房瑞文
房瑞文
國訓基地改建棒球場升級 中職二軍盼進駐訓練賴惠員邀體育署考察台南校園 盼助體育設施更新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：