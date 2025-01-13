加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

馬來西亞鳳凰杯軟式飛鏢賽 台灣摘亞季軍

2025/1/13 13:15（1/13 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽12日晚間落幕，其中，台灣在最高級別的公開組中表現優異，不僅在雙人賽與4人賽奪得亞軍，也在個人賽拿下季軍佳績。圖為台灣參賽選手呂安昇（右1）等人合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月13日
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽12日晚間落幕，其中，台灣在最高級別的公開組中表現優異，不僅在雙人賽與4人賽奪得亞軍，也在個人賽拿下季軍佳績。圖為台灣參賽選手呂安昇（右1）等人合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡13日專電）馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽昨晚落幕，台灣選手在最高級別的公開組中表現優異，不僅在雙人賽與4人賽奪得亞軍，也在個人賽拿下季軍佳績。

今年賽事從11日起在吉隆坡民政大廈舉行為期兩天賽事，包括馬來西亞、台灣、新加坡、菲律賓、泰國、韓國、日本、中國、香港與澳門等選手參賽。

根據賽事成績，台灣選手普波騰列（Pupo Teng Lieh）在個人賽中贏得季軍；呂安昇與另一名台灣籍的香港隊員李樂賢在雙人賽獲得亞軍；呂安昇、曾麒瑞、普波騰列、李樂賢在4人賽均榮獲亞軍。張盛桀則與菲律賓選手合拍，在雙人賽獲季軍。

參賽選手呂安昇告訴中央社記者，台灣在軟式飛鏢實力是名列前茅，雖然領先的強隊是日本、菲律賓，但台灣這幾年從國小、國中、高中、大學都陸續成立飛鏢隊和飛鏢社團，對軟式飛鏢新血輪培育、推廣各個層級比賽，有相當大助益。

他指出，公開組的選手常常參與國際賽事，近年來都有相當不錯成績，相信台灣未來軟式飛鏢的成績會越來越好。

google news透過 Google News追蹤中央社

普波騰列受訪說，台灣軟式飛鏢選手在全球實力不弱，希望選手持續努力，積極參與國際賽事。

軟式飛鏢運動近年來在國際間蓬勃發展，今年賽事吸引大批選手參賽，賽場旁也設有販售飛鏢等週邊器材。（編輯：高照芬）1140113

#日本
#台灣
#香港
#菲律賓
#馬來西亞
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽，吸引各國選手參賽，圖為軟式飛鏢比賽現場。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月13日
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽，吸引各國選手參賽，圖為軟式飛鏢比賽現場。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月13日
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽，吸引各國選手參賽，不僅以鏢會友，也盼爭取最佳成績。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月13日
馬來西亞第6屆鳳凰杯國際軟式飛鏢錦標賽，吸引各國選手參賽，不僅以鏢會友，也盼爭取最佳成績。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月13日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：