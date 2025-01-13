鍾承祐加入雄鷹教練團 感受年輕球員認真投入

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊二軍外野守備兼跑壘教練鍾承祐今天表示，雄鷹多是年輕球員，有感受球員認真投入，也相信球員王柏融、藍寅倫能給年輕球員好的態度和觀念。

鍾承祐結束球員生涯後，先後在樂天桃猿隊、富邦悍將隊執教，2023年球季回桃猿擔任打擊教練，去年球季結束後沒續約，今年加入雄鷹。

鍾承祐表示，收到雄鷹邀約沒思考太久，也謝謝雄鷹詢問。他剛加入球隊沒多久，很多東西還在觀察，帶領年輕球員除技術，也希望給予正確基本觀念，希望幫球員們理解比賽、更能成長。

至於回總教練洪一中麾下，鍾承祐說，很熟悉洪一中帶隊風格、很務實，要求該做到的事都要做到100％，很重視基礎、技術與態度，對年輕球隊是好的方向。

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他說，年輕球員場上投入態度很好，會鼓勵球員們未來面對場上狀況，不可能每次都能做到最好，但要大膽去做、不要害怕失敗，失敗過程會成為成長養分。

鍾承祐表示，知道球員曾子祐、王博玄去年球季就有不錯表現，感覺不像新人，希望維持、不斷進步，不要安於現狀。此外，球員們雖偏年輕，但陣中有經驗的王柏融、藍寅倫帶領，相信可給年輕球員們很好的態度和觀念。（編輯：李明宗）1140113