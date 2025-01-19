加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/257
首頁 / 運動

樂天左投王彥程春訓分在一軍 宋家豪蕭齊二軍出發

2025/1/19 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北19日電）日職樂天金鷲隊公布春訓名單，台灣23歲左投王彥程被分在一軍，32歲投手宋家豪、新加盟的19歲投手蕭齊、內野手陽柏翔則被分在二軍。

日職樂天金鷲隊今天公布春訓名單，王彥程被分在一軍名單中，王彥程2019年與樂天金鷲隊簽下育成球員合約，去年球季二軍出賽9場，戰績1勝4敗，投36.1局失掉18分（10分責失分），投出30次三振，防禦率2.48，目前還沒有一軍出賽紀錄。

去年底蕭齊在台灣加盟記者會時，樂天球團社長森井誠之被問起王彥程轉正式球員規劃時透露，球隊裡面計畫裡，會有空間讓育成選手填補空缺，「目前球隊左投滿少的，希望他可以好好把握機會，非常期待他的表現。」

google news透過 Google News追蹤中央社

將邁入旅日生涯第10年的宋家豪春訓被分在二軍，宋家豪去年球季一軍41場出賽，戰績1勝2敗，有17次中繼成功，防禦率3.18，日職生涯累積120次中繼成功。

去年底正式加盟樂天金鷲隊、身高197公分的投手蕭齊，和去年透過日職選秀會在第6輪獲得指名的內野手陽柏翔，以及曾在台體大讀書打球的內野手永田颯太郎也都被分在二軍。（編輯：張雅淨）1140119

蕭齊
林維恩少棒初見蕭齊以為是女生 美日職各自拚有約定蕭齊參加秋訓直呼很充實 新球季114年1月初返日
日職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鈴木一朗進入日本棒球名人堂 首度叩關即獲選
27
更多編輯台推薦新聞：