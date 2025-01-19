樂天左投王彥程春訓分在一軍 宋家豪蕭齊二軍出發

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）日職樂天金鷲隊公布春訓名單，台灣23歲左投王彥程被分在一軍，32歲投手宋家豪、新加盟的19歲投手蕭齊、內野手陽柏翔則被分在二軍。

日職樂天金鷲隊今天公布春訓名單，王彥程被分在一軍名單中，王彥程2019年與樂天金鷲隊簽下育成球員合約，去年球季二軍出賽9場，戰績1勝4敗，投36.1局失掉18分（10分責失分），投出30次三振，防禦率2.48，目前還沒有一軍出賽紀錄。

去年底蕭齊在台灣加盟記者會時，樂天球團社長森井誠之被問起王彥程轉正式球員規劃時透露，球隊裡面計畫裡，會有空間讓育成選手填補空缺，「目前球隊左投滿少的，希望他可以好好把握機會，非常期待他的表現。」

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將邁入旅日生涯第10年的宋家豪春訓被分在二軍，宋家豪去年球季一軍41場出賽，戰績1勝2敗，有17次中繼成功，防禦率3.18，日職生涯累積120次中繼成功。

去年底正式加盟樂天金鷲隊、身高197公分的投手蕭齊，和去年透過日職選秀會在第6輪獲得指名的內野手陽柏翔，以及曾在台體大讀書打球的內野手永田颯太郎也都被分在二軍。（編輯：張雅淨）1140119