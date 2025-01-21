台南亞太成棒主球場提前竣工 估3月驗收後使用

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（中央社記者楊思瑞、林巧璉台南21日電）台南市府今天表示，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程提前在今年1月竣工，有近80項缺失正陸續改善中，3月底前驗收合格後供使用，將成為全台最大規模室外棒球基地。

台南市長黃偉哲今天到成棒主球場視察，他表示，設施相當完善，外野看台區經過設計無觀賞死角，且近期通過地震天災及模擬雨後退水測試均達標，希望完工後能提供球迷優質觀賽體驗。

黃偉哲表示，成棒主球場是台灣最大室外棒球場，目前在驗收期間約有近80項缺失正陸續改善中，希望改善後盡快供球隊試用，以便進一步了解球場設施優缺點。

台南市政府指出，總統賴清德在台南市長任內始推動興建亞太棒球訓練中心，隨著2019年亞太國際棒球訓練中心少棒主副球場完工啟用，翌年9月第2期成棒球場工程開工，陸續完成內野練習場、成棒副球場及室內投打練習場，成棒主球場竣工後，也為歷史悠久的台南棒球開啟新篇章。

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工務局表示，去年10月完成成棒主球場草皮，12月進行模擬球場降雨排水測試，確保球場在雨停30分鐘內即能完全排乾水分。今年1月14日開始，對於春訓所需要使用的球場、球員休息室等進行缺失勘檢並改善缺失：預計於24日完成，3月底前驗收合格後，提供今年各類球賽活動使用。

工務局說明，「臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）」總預算新台幣25億元，工期1848天，整體施作內容，包括國內最多觀眾席的戶外球場，即有2萬5000席觀眾席的成棒主球場、3000席觀眾席的成棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場。（編輯：郭諭儒）1140121