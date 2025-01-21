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棒球紀錄片「撐起職棒的他們」 洪一中有感觸

2025/1/21 19:19（1/21 19:31 更新）
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紀實節目「另一種注目」將自28日起至2月1日每晚推出紀錄片「那些年，撐起職棒的他們」，21日在台北舉行首播記者會，中華職棒台鋼雄鷹總教練洪一中（左起）、棒球球評曾文誠、體育主播常富寧、前中職秘書長梁功斌都出席與會。（鏡電視提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月21日
紀實節目「另一種注目」將自28日起至2月1日每晚推出紀錄片「那些年，撐起職棒的他們」，21日在台北舉行首播記者會，中華職棒台鋼雄鷹總教練洪一中（左起）、棒球球評曾文誠、體育主播常富寧、前中職秘書長梁功斌都出席與會。（鏡電視提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）鏡電視推出紀錄片「那些年，撐起職棒的他們」，透過12個人物講述台灣棒球，今天首播記者會邀請中職台鋼雄鷹總教練洪一中，他表示，職棒走到現在是靠著很多人的努力、熱情。

「那些年，撐起職棒的他們」今天進行首播記者會，台鋼雄鷹總教練洪一中也來到現場，洪一中提到跟球評曾文誠熟識的過程，一開始是曾文誠在講評時遇到問題，會親自到球隊請教，對談次數變多彼此也愈來愈認識，想法也愈來愈近，才變成好友。

曲信恩、藍天勇、蔡永彬在片中以球探身分受訪，記者會上曾經在美職球探部門工作的曲信恩，談到美職與中職在球探工作上的差異。他指出，美職球探人手充足、分工很細，加上有各種支援工具，不管是設備或是軟體上都非常的完善，而這也是目前在努力的。

洪一中受訪時也表示，看到「那些年撐起職棒的他們」這句話很有感觸，因為職棒從元年到現在經歷過很多起伏、經歷過有時不太願意提起的事情，「能夠走到現在是靠著很多人的努力、堅持、熱情，才有辦法堅持到現在。」

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洪一中提到，在職棒的黑暗時期場上球員比球迷還多，「所以我常跟球員說要珍惜現在的環境，剛好在這時間進到職棒。」洪一中舉例，這次自由球員（FA）市場中得以提高價碼，「這在我們以前來想是不可能的事情，所以要珍惜，這個時期只要努力、有成績，就可以相對得到那麼高的代價。」

鏡電視紀實節目「另一種注目」將於28日到2月1日每晚9時推出紀錄片「那些年，撐起職棒的他們」，公共電視則在同日晚上7時30分播出、中華電信MOD與Hami Video晚上10時上線。（編輯：陳政偉）1140121

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