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陽東益談兒子感性哽咽 笑稱陽念希以投手旅外很意外

2025/1/22 16:04（1/22 16:13 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）18歲投手陽念希如願旅美加盟舊金山巨人隊，爸爸陽東益談起兒子滿是驕傲也數度哽咽落淚，身為爸爸兼國中教練，看見陽念希的努力，但笑稱意外兒子以投手身分旅外。

陽念希正式加盟美國職棒舊金山巨人隊，簽下總值50萬美元（約新台幣1639萬元）合約，今天舉行加盟記者會，爸爸陽東益同時也是他在化仁國中時期的總教練。

陽東益透露，陽念希國小畢業時，也曾擔心到自己執教球隊會不會有問題，但陽念希國中階段，無論課業、品行都中規中矩，大小比賽表現都很突出，時常為球隊建功。

陽東益直言，因為走過棒球路，知道這條路的競爭和辛苦，但陽念希國小5年級主動跟老師說要轉學去有棒球隊的球隊，經過家人討論過後也同意。

陽東益透露，因為自己是野手出身，國小、國中階段一直都用野手角度培養陽念希，投球只是客串，一直以為陽念希會走野手路，高中時期看陽念希出賽，還是覺得打擊比投球好，直到2022年U18世界盃棒球賽對美國好投，才真正意識到陽念希原來是投手料。

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陽東益以爸爸角度談兒子時，數度哽咽落淚，一路走來陽念希也曾遇過狀況不好的時候，「雖然表面上看不出來，但他私底下會想很多」，一直鼓勵他，希望他對自己有信心，「他不是很愛表現的那種，但他很努力，即將踏上職棒舞台，我、媽媽、阿公、阿嬤都因為你感到驕傲。」

陽東益也以過來人身分叮囑兒子，身為公眾人物要注意言行舉止，棒球路很辛苦，希望培養自主能力，「要更努力，棒球路上走得更長久、平安健康。」（編輯：張雅淨）1140122

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