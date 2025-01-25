印尼羽球大師賽 宋碩芸、許玟琪雙雙止步4強

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（中央社記者黎建忠台北25日電）BWF超級500的印尼羽球大師賽，台灣闖進女單4強的2名好手宋碩芸、許玟琪，今天都不幸直落2敗北，無緣締造自家人爭冠的局面。

世界排名第24的宋碩芸，今天4強對上泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），首局開打宋碩芸打得有板有眼，一度地13比9取得領先，結果此時依瑟儂進攻加速，多次主動劈殺奏效，一口氣連得6分逆轉戰局。

儘管宋碩芸又追到15比15平手，但依瑟儂憑藉著老練的技術和經驗，再度連得6分，以21比15搶下首局；第2局已經打出氣勢的依瑟儂，很快就以11比5進入技術暫停短暫休息後，分數越拉越開，再以21比12收下第2局和比賽勝利。

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宋碩芸原本賽前和世界排名第14的依瑟儂生涯對戰是勝負各1，前一次交手還是宋碩芸獲勝，只可惜今天沒能再上演逆襲。

至於世界排名第29的許玟琪，對上世界排名第26名的韓國沈有振，比賽開打後就受制於對手172公分身高的球威，多次都在受迫下發生失誤，全場僅用了34分鐘，許玟琪就以11比21、10比21落敗。（編輯：林恕暉）1140125