雄鷹新球季談薪完成 12強國手陳柏清獲複數年約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職台鋼雄鷹隊昨天發布新聞稿表示，已在農曆年前完成新球季球員談約，「新人王」曾子祐新球季月薪調漲至新台幣25萬元，世界12強賽國手陳柏清表現獲肯定簽下複數年約。

雄鷹隊去年球季曾子祐、陳柏清、王博玄入圍年度最佳新人獎，最後由雄鷹狀元野手曾子祐抱回一生僅有一次的「新人王」大獎，新球季獲調薪肯定，今年球季從月薪10萬元調漲至25萬元。

投手陳柏清菜鳥球季19場出賽（18場先發），共投102局，戰績6勝10敗、防禦率3.53，去年底也入選世界12強棒球賽台灣隊，陳柏清獲得複數年合約肯定，今年調薪幅度超過100%，月薪從9萬元調漲至21萬元，明年球季月薪25萬元。

野手王博玄一壘、外野都能守，新人球季108場出賽，375打數106安打，打擊率2成83，調薪幅度也超過100%，新球季月薪從9萬元調漲至20萬元。

左投江承諺透過交易從統一7-ELEVEn獅轉戰台鋼雄鷹，2024年球季20場登板都是先發，總計投115.1局，戰績7勝9敗、防禦率3.43，先發場次、投球局數都是陣中最多，簽下3年複數年約，2025年起月薪逐年為40萬元、45萬元、50萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄鷹隊2024年牛棚主力也獲得加薪肯定，黃群2024年球季52場登板防禦率3.18，戰績3勝4敗，有14次中繼成功、3救援成功，月薪從10萬元調漲為18萬元；伍祐城月薪從9萬元調漲為14萬元，陳暐皓月薪從9萬元調漲為13萬5千元，而陳宇宏月薪則從9萬元調漲至12萬元。

野手陳文杰、杜家明、張肇元透過擴編選秀加盟雄鷹2024年球季也成為球隊主力選手，陳文杰107場出賽創生涯新高，奪下生涯第2座外野金手套，新球季月薪從24萬5千元調漲為35萬元；杜家明月薪從10萬3千元調漲為17萬元；主戰捕手張肇元月薪從9萬元調漲為17萬元，同為主戰捕手的吳明鴻月薪則從12萬元調漲為15萬元。（編輯：林恕暉）1140126