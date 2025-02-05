NBA詹姆斯26分9助攻 湖人慶祝行情大勝快艇

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（中央社記者黎建忠台北5日電）儘管交易來的唐西奇還因傷未能上場，但美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠著全隊近5成的三分球命中率，加上詹姆斯26分、9助攻、8籃板帶動下，以122比97大勝快艇，收下近期3連勝。

湖人日前和達拉斯獨行俠完成驚天交易，送走全明星內線戴維斯（Anthony Davis），換來「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic），儘管唐西奇因腳傷今天沒能出賽，仍現身坐在板凳席上，並和新隊友們有說有笑，湖人似乎打出慶祝行情，人人都有好表現。

湖人在首節就靠著詹姆斯（LeBron James）單節14分帶動下，以45比29取得大幅領先，這也是湖人本季最高的首節得分紀錄，半場結束更以73比50帶著超過20分的領先進入下半場。

儘管快艇下半場試圖追分，無奈2大主力哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）狀況不佳，雙星全場合計23投僅6中，始終無法將差距縮小到15分以內，終場前6分多鐘，快艇就已將全數主力換下。

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湖人拿下近8戰的第7勝，戰績維持在西區第5，今天團隊三分球37投18中，命中率48%，全隊也送出33次助攻，上場的12人都有得分進帳，除詹姆斯外，芮維斯（Austin Reaves）和八村壘也各有20分進帳。

值得一提的是，湖人「皇子」布朗尼（Bronny James）在終場前4分37秒，投進他NBA生涯的第一記三分球，讓做老爸的詹姆斯在場邊也笑開懷。（編輯：張雅淨）1140205