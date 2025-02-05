HBL吳楀軒轟31分生涯代表作 致敬偶像柯瑞

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（中央社記者陳容琛新北5日電）HBL東泰高中吳楀軒今天轟進生涯代表作的31分，包含7記三分球，率隊在8強首戰以77比61力退錦和高中，他笑說，想要致敬偶像NBA球星柯瑞。

本季首度登上HBL高中籃球聯賽舞台，已經高二的吳楀軒卻在預賽、複賽沒有獲得太多上場時間，僅留下場均5.1分的成績單，不過他並不氣餒，反倒利用晚上自主訓練，每天逼迫自己投進200、300顆三分球，就連過年期間同樣維持，藉以加強投射能力。

刻苦訓練收到回報，吳楀軒今天在8強首戰面對錦和，以先發之姿上陣，而且整場維持火燙手感，最後在3次罰球皆命中情況下，轟進生涯代表作的31分，包含7記三分球，外帶6籃板、2抄截，幫助東泰以77比61摘下勝利，8強首戰順利開胡。

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吳楀軒賽後接受媒體聯訪表示，前面複賽階段很緊張，因此發揮不如預期，但在隊友全億受傷後，告訴自己必須扛起責任，今天好手感希望致敬偶像、美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry），「隊友們都很相信我，傳給我就是勇於出手」。

東泰教練高丁國柱則稱讚，吳楀軒最近訓練很努力，「雖然意外他得這麼多分，但這也是他努力換來的」；他指出，今天鼓勵球員壓低比分，針對對手的弱點防守，才能如願取得勝利，並提到今年沒有4強壓力，希望球員一場一場來。（編輯：陳仁華）1140205