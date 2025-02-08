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全國體總力挺總統體育政策 支持運動部掛牌成立

2025/2/8 14:55（2/8 15:31 更新）
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中華民國體育運動總會8日舉行第9屆第7次理監事聯席會議，會長葉政彥（右2）致詞強調，將結合全台體育界資源，力挺總統賴清德的體育政策，讓台灣體育邁向下一個階段。（中華民國體育運動總會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年2月8日
中華民國體育運動總會8日舉行第9屆第7次理監事聯席會議，會長葉政彥（右2）致詞強調，將結合全台體育界資源，力挺總統賴清德的體育政策，讓台灣體育邁向下一個階段。（中華民國體育運動總會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年2月8日
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（中央社記者黎建忠台北8日電）中華民國體育運動總會今天舉行第7次理監事聯席會議，會長葉政彥在致詞時強調，全國體總將結合全國體育資源，支持總統賴清德的體育政策，包括力拚運動部掛牌成立。

畢業於國立台灣大學商學系的葉政彥不僅是成功的企業家，也是台灣體壇的推手，先後擔任中華民國網球協會、中華民國籐球協會理事長等職位，並在2021年當選第9屆全國體總會長。

葉政彥也在去年獲聘總統府國策顧問，他今天在致詞時表示，對於賴總統重視國家體育政策推動，運動部力拚今年8月掛牌成立、增加台灣體育預算等創舉，全國體總都將盡體育界所有能力給予支持和幫助。

葉政彥強調，全國體總未來也將響應政府政策，以推動全民健身、營造樂活環境為重點，透過多樣化的體育活動及健康的生活方式，鼓勵所有年齡層民眾養成規律運動的習慣。

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已經85歲的葉政彥在接受中央社訪問時笑說「到現在我都還維持固定打網球的習慣，可見運動不會受到年齡限制，全都看自己要不要動起來。」

今天出席聯席會的還包括4位副會長劉福財、林茂榮、黃志雄、鄭錦洲等人，都對葉政彥的理念和作法表示高度贊成和支持。（編輯：李亨山）1140208

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體總慶祝百年晚會 賴總統期許持續發光發熱
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