NFL超級盃費城老鷹奪冠 堅實防守40比22大勝酋長復仇成功[影]

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（中央社紐奧良9日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL今天進行年度冠軍戰超級盃（Super Bowl），費城老鷹以堅實防守完成甜美復仇，最終以40比22擊敗堪薩斯市酋長，老鷹防守組多次精采的攔截與擒殺，可說是獲勝功臣。

老鷹早年曾在1948、1949與1960年拿下NFL總冠軍，近年依舊是國聯東區傳統強隊，並且在2018年拿下超級盃，不過全隊在2023年超級盃以35比38敗給酋長，今天可以說是2023年之役的復仇之戰。

這場比賽第1節開始，酋長角衛麥克達菲（Trent McDuffie）犯規被罰15碼，老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）長傳外接手達森（Jahan Dotson）成功後，自己於1碼處發動強攻首開紀錄，7比0領先。

老鷹踢攻再拿3分將比數拉至10比0，防守組擒殺酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），德強（Cooper DeJean）攔截成功後回攻完成達陣，老鷹握有17比0的優勢。

馬霍姆斯接下來的短傳在己端14碼遭攔截，老鷹僅花10秒就完成第3次達陣。整個上半場老鷹就以堅實防守與3次達陣（含附加分），加上1次踢門，24比0遙遙領先。

超級盃史上最大半場逆轉紀錄是25分，酋長嘗試在0比24的劣勢下反攻，不過進攻端仍是一籌莫展，只能選擇棄踢。老鷹多波攻擊後推進74碼，最後選擇29碼踢攻，將比數拉開至27比0。

酋長今天攻勢完全陷入困境，老鷹防守組連連送上擒殺與攔截，馬霍姆斯短傳未成出現失誤後，老鷹赫茲又以46碼長傳完全粉碎酋長反攻，比數來到34比0。但馬霍姆斯隨即以接連長傳回敬，酋長終於破蛋，但2分轉換仍遭封鎖，老鷹以34比6領先。

比數進入最後1節，老鷹持續推進又以踢攻拿下3分，急於追分的酋長可說潰不成軍，馬霍姆斯遭本場比賽第6度擒殺後酋長掉球，老鷹一波回攻以踢門作終，全隊在比賽剩8分鐘時，比數已經來到40比6。

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老鷹與酋長最後一次遭遇是在2023年11月的比賽，當時老鷹是以21比17獲勝。今天仍不放棄的酋長為節省追分時間，比賽末段幾乎全採傳球攻擊，馬霍姆斯傳至外接手霍普金斯（DeAndre Hopkins）達陣，2分轉換也成功，但時間己不站在酋長這一側。

老鷹最終是以40比22大勝，不但重新奪回2023年輸給酋長的超級盃，也讓酋長史無前例的3連霸之旅，兵敗紐奧良。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140210

職業美式足球聯盟NFL於9日進行年度冠軍戰費城老鷹（綠衣）與堪薩斯市酋長（紅頭盔）場上激戰。（美聯社）

酋長四分衛馬霍姆斯（前）帶領球隊在比賽中破蛋。（美聯社）