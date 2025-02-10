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川普出席NFL超級盃創美國現任總統首例 泰勒絲和梅西也來了

2025/2/10 09:21（2/10 09:59 更新）
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職業美式足球聯盟NFL超級盃9日登場，美國總統川普（前右）來到現場觀戰。（美聯社）
職業美式足球聯盟NFL超級盃9日登場，美國總統川普（前右）來到現場觀戰。（美聯社）
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（中央社紐奧良9日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）今天登場，尋求3連霸的堪薩斯市酋長和費城老鷹在美國總統川普、人氣歌手泰勒絲等A咖球迷蒞臨現場觀戰下，展開對決。

綜合路透社和法新社報導，川普是史上首位出席這項年度冠軍賽的美國在位總統。坐在包廂的他於開幕國歌期間起立敬禮，現場大螢幕短暫播放他的身影時，球場噓聲歡呼聲參半。

而歌手泰勒絲（Taylor Swift）去年就在拉斯維加斯（Las Vegas）見證男友凱爾西（Travis Kelce）效力的酋長隊奪冠，今年再度到場加油。除了她，阿根廷傳奇足球明星梅西（Lionel Messi）、美國饒舌天王Jay-Z、喜劇泰斗亞當山德勒（Adam Sandler）等也都在場觀看這場龍爭虎鬥。

美國歌手泰勒絲（前左2）9日也到現場觀看NFL超級盃。（路透社）
美國歌手泰勒絲（前左2）9日也到現場觀看NFL超級盃。（路透社）

川普過去三番兩次指控NFL太過進步派，他今天現身球場，標誌著他與這個體育聯盟之間緊繃的雙邊關係邁向新篇章。

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他今天賽前在一場福斯（Fox）預錄的採訪中表示，他出席超級盃是為了國家利益。他說：「我認為，總統到場觀賽對國家有好處。」

川普將不會看完整場比賽。根據白宮今天稍早公布的行程表，他將於當地晚間8時05分左右離開比賽現場，屆時距離比賽終結還早得多。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140210

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NFL於9日進行年度冠軍戰，堪薩斯酋長（紅頭盔）對決費城老鷹（綠衣）。（路透社）
NFL於9日進行年度冠軍戰，堪薩斯酋長（紅頭盔）對決費城老鷹（綠衣）。（路透社）
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