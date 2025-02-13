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PGA捷恩斯邀請賽 俞俊安力拚高額冠軍獎金

2025/2/13 16:00
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（中央社記者黎建忠台北13日電）總獎金高達2000萬美元（約新台幣6.6億元）的PGA捷恩斯邀請賽，將於明天凌晨開打，台灣好手俞俊安因去年的美巡賽首勝獲得這場重要賽事的參賽資格，將力拚360萬美元冠軍獎金。

現年26歲的俞俊安，靠著去年秋天拿到美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽冠軍，因此獲得這場重要賽事（Signature Event）捷恩斯邀請賽的參賽資格。

根據PGA官網，俞俊安首輪將和美國好手哈伯德（Mark Hubbard）、丹麥雙胞胎兄弟之一的霍伊格（Rasmus Hojgaard）同組從第10洞出發。俞俊安簡單表示，將先力拚晉級，好好感受這場大賽的氛圍。

俞俊安去年首度參加捷恩斯邀請賽，結果前2回合結束遭淘汰沒晉級；本季他已打完5場賽事，其中3場晉級，以上週結束的鳳凰城公開賽並列第16最佳，今年則是已賺進24.6萬美元（約新台幣806萬元），聯邦盃積分也暫居第80名。

捷恩斯邀請賽是由前球王老虎伍茲（Tiger Woods）擔任主辦人，不過他已在2天前宣布，因為還在處理母親的喪事，因此不得已必須退賽。

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這場賽事創辦於1926年，至今已有將近100年歷史，前身名為洛杉磯公開賽，台灣名將陳志忠曾在1987年奪冠。

過去賽事有多達60次在知名的里維拉鄉村俱樂部舉辦，但今年受南加州火災影響而臨時改至多利松高爾夫球場（Torrey Pines Golf Course）舉行。（編輯：張雅淨）1140213

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