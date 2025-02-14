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哈爾濱亞冬運閉幕 陳士魁盼未來再創佳績

2025/2/14 22:03（2/14 22:16 更新）
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台灣滑冰女將陳映竹在2025亞洲冬季運動會競速滑冰100公尺摘銅，台灣最終在獎牌榜上與泰國並列第8，總領隊陳士魁（中舉手者）期勉選手維持奮鬥精神。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月14日
台灣滑冰女將陳映竹在2025亞洲冬季運動會競速滑冰100公尺摘銅，台灣最終在獎牌榜上與泰國並列第8，總領隊陳士魁（中舉手者）期勉選手維持奮鬥精神。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月14日
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣女將陳映竹今年哈爾濱亞冬運競速滑冰100公尺摘銅，是台灣史上首面亞冬運獎牌，也讓台灣在獎牌榜上與泰國並列第8，總領隊陳士魁期勉選手維持奮鬥精神，相信未來能再創佳績。

2025亞洲冬季運動會今晚在哈爾濱國際會展體育中心舉辦閉幕典禮，台灣代表團由女子冰球守門員徐子庭擔任掌旗官，率領女子冰球隊、冰壺隊、花式滑冰選手李宇翔、越野滑雪選手李杰翰與彭以明出席。

台灣代表團今年亞冬運以1銅作收，在獎牌榜與泰國並列第8，台灣這面歷史性的首面獎牌由陳映竹在女子競速滑冰100公尺項目拿下，這也是台灣自1990年、第2屆亞冬運參賽來首度奪牌。

陳映竹在亞冬運摘下隊史首面獎牌後，則放眼2026冬季奧運，昨天就已提前返台的她，後續將轉往歐洲，備戰世界盃和世錦賽。

台灣代表團今年除陳映竹摘銅外，冰球男子隊與女子隊、冰壺混雙都以第5名作收，也相當接近頒獎台。

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陳士魁表示，雖然團隊項目和其他國家實力有段差距，但台灣選手的拚鬥精神絕對比對手強，「希望我們能維持這次亞冬運奮鬥的精神，在未來比賽裡面，加強技術。」

第9屆亞冬運落幕，下屆將交棒給沙烏地阿拉伯，屆時將在新未來城（Neom）特羅耶納（Trojena）進行，這將是亞冬運首次前進西亞國家。（編輯：龍柏安）1140214

2025哈爾濱亞洲冬季運動會閉幕式14日在哈爾濱國際會展體育中心舉行，台灣代表團由女子冰球守門員徐子庭（右）擔任掌旗官。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月14日
2025哈爾濱亞洲冬季運動會閉幕式14日在哈爾濱國際會展體育中心舉行，台灣代表團由女子冰球守門員徐子庭（右）擔任掌旗官。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月14日
陳映竹
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