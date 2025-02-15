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Kai Cenat王鶴棣再戰NBA名人賽 佛林率邦茲隊勝出

2025/2/15 10:58
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（中央社加州奧克蘭14日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星週首日由名人賽打頭陣，知名直播主Kai Cenat和中國演員王鶴棣今天再度參賽，他們所屬的邦茲隊在演員佛林22分帶領下，終場以66比55擊敗萊斯隊。

今年名人賽在加州奧克蘭（Oakland）舉行，兩隊分別是由美國職棒大聯盟MLB傳奇全壘打王邦茲（Barry Bonds）與饒舌歌手雙鍊大師（2 Chainz）執教的邦茲隊，以及職業美式足球NFL名人堂傳奇外接手萊斯（Jerry Rice）與網紅拉梅（Khaby Lame）率領的萊斯隊。

知名Twitch直播主賽納特（Kai Cenat）、中國演員王鶴棣、NBA前球員戴維斯（Baron Davis）及創作歌手海斯（Walker Hayes）都再度參賽。Kai Cenat、王鶴棣及戴維斯在邦茲隊；海斯則是萊斯隊。

兩隊首節表現不分上下，取得10比10平手。邦茲隊第2節在艾美獎（Emmy）得主佛林（Rome Flynn）大展身手下，以31比25邁入第3節。佛林上半場包辦11分5籃板3助攻。

王鶴棣第2節末搶下進攻籃板，上籃首度得分，獲得球迷熱烈歡呼。Kai Cenat也在第3節首次得分。

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邦茲隊第3節打完取得12分領先。儘管萊斯隊落後，奧運跳高銀牌得主馬凱文（Shelby McEwen）末節大風車灌籃，成為全場亮眼。邦茲隊最後以66比55擊敗萊斯隊。

佛林全場攻下22分8籃板5助攻，助邦茲隊贏球，獲選名人賽最有價值球員（MVP）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140215

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