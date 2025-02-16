無緣WBCQ台灣隊 火腿隊古林睿煬首次牛棚練投30球

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）日職日本火腿鬥士隊台灣好手古林睿煬雖然無緣打WBCQ台灣隊，不過根據日本媒體今天報導，之前右側腹肌不適的古林睿煬今天進行首次牛棚練投、投了30球，他表示目前狀況還不錯。

古林睿煬在去年球季結束後行使旅外自由球員權利，離開中職統一7-ELEVEn獅隊，加盟日職日本火腿鬥士隊。不過在2月初的入隊記者會中，古林睿煬透露抵達日本之後右側腹肌有不適的狀況，他強調不是太嚴重傷勢。

「體育報知」、「日刊體育」等日本媒體今天報導指出，古林睿煬在今天進行了本季春訓首次牛棚練投，在火腿隊總教練新庄剛志與教練團的注視下，先是在捕手站立的情況下投了17球，捕手開始蹲捕後又投了13球，總計投了30球。

古林睿煬接受日媒採訪時表示，目前投球強度大約是8成，「主要是為了確認動作和在投手丘上的感覺，以我自己的感覺來說狀況還不錯、進展順利，接下來會持續在牛棚中進行調整。」

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古林睿煬也強調，「我不會急著調整，會根據球隊的計畫來進行，並逐步調整狀態，朝著開幕戰為目標準備。」

古林睿煬原本有入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊36人集訓名單，不過昨天正式28人名單出爐，其中並沒有古林睿煬的名字。（編輯：張雅淨）1140216