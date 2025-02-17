統一獅春訓隊內熱身賽 林安可李丞齡林培緯開轟

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職統一獅隊今天進行春訓第2場紅白隊內賽，白隊敲出12支安打，其中張偉聖演出3安猛打賞，加上林安可、李丞齡、林培緯開轟奠定勝基，終場白隊以6比2擊退紅隊。

白隊在第2局先攻下2分，第3局開路先鋒張偉聖獲保送後，林安可轟出右外野2分打點全壘打；李丞齡在第4局也擊出左外野陽春砲，再攻下1分。李丞齡原本已經在獅隊任意引退，不過經過去年1年之後，他今年春訓又回到獅隊測試，獅隊給予10天觀察期。

第6局紅隊打破僵持局面，張聖豪選到保送後，蘇智傑、林子豪雙雙敲安，送回2分；不過白隊在第7局還以顏色，林培緯纏鬥超過10球後，揮出左外野全壘打，再添1分，最終白隊以4分差獲勝。

白隊此戰由林原裕擔任先發投手，主投2局無失分，他表示，之前投球時會想比較多，擔心上場面對第一個打者就保送，「但近期想法比較簡單，盡量往好球帶攻擊就好」。他也提到，雖然今天有調整好想法，但控球和身體續航力還要加強。

春訓期間，林原裕增加強化小肌肉的訓練。他表示，因為有動過手術，需要多做訓練保護手臂，避免痠痛發生，進而影響練習進度。

林原裕新球季背號換為19，上個球季原是古林睿煬的號碼，他說：「其實在換號碼前，我就有做好心理建設，可能會有人覺得這個19號怎麼跟上個19號差那麼多，雖然已經有最壞打算，但還是希望不要讓這些話出現。」

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林安可擊出2分砲，他表示，春訓過程有調整打擊細節，一切都還在調整和嘗試，紅白賽只是確認春訓階段練習的東西是否有做好。

張偉聖猛打賞表現，他說：「我的想法就是確實擊球、把球打強，不過在面對變化球和掌握投手節奏還是要調整。」（編輯：管中維）1140217