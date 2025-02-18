UBA陳丁綺甦醒飆32分 佛光輕取世新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北18日電）佛光大學今天大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽，靠著沉睡2場比賽的陳丁綺及時甦醒，攻下生涯新高32分，率隊以75比58擊敗世新大學，她喊話，目標率隊前進小巨蛋。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在板橋體育館舉行，佛光首戰雖扳倒台灣師範大學，上演「下剋上」戲碼，但第2戰以1分差惜敗中信學院。

佛光今天碰上以6人應戰的世新，有別於前2場首節打完總是落後，今天不僅在首節取得2分領先，還在次節打出一波24比7攻勢，奠定勝基，收下複賽第2勝。

佛光總教練楊淑淨接受媒體聯訪時表示，由於世新首戰贏中信，但佛光敗給中信，因此這場佛光與世新之戰相當關鍵，由於人數上有優勢，透過加快節奏、從中找到合適出手機會，在拉開分數後換上板凳球員，讓主力多休息，以應付後續2場賽事。

楊淑淨點名，大四中鋒陳丁綺是贏球關鍵，經過前2場沉睡，今天甦醒後在內線提供牽制，讓隊友能在外圍發動攻勢，「這才是原來的她。」

面對楊淑淨差點在第2戰賽後動怒，陳丁綺坦言，前2場太想要分球給隊友、自己忘了進攻，今天有更加積極進攻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳丁綺繼預賽轟下30分以來，再以32分再締造個人新猷，她表示，很開心能夠在大四這年再創個人得分新高，目標幫助球隊能打進4強、前進台北小巨蛋。

佛光今天除了陳丁綺得分雙位數外，黃渝庭進帳16分、李宜樺獲得10分。至於世新的游沁樺、李盈潔各得15分。（編輯：李亨山）1140218