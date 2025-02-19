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國訓新建標準游泳館 王冠閎光看簡報就想下水游

2025/2/19 12:57
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（中央社記者黎建忠高雄19日電）國訓中心今天舉行新建游泳館和網球場動土典禮，游泳奧運國手王冠閎受邀出席，他笑說：「等了好久，終於要蓋標準國際游泳池，我光看完簡報就好想下水游。」

國訓中心之前雖有組裝式的游泳池（台北世大運後移交），但因為在戶外，高雄夏天動輒攝氏30、40度，幾乎無法使用、訓練，因此各游泳國手幾乎都在自己所屬的訓練基地，或者出國移訓，很難有機會像其他項目聚集在國訓。

「台灣蝶王」王冠閎在接受中央社記者訪問時表示，等到游泳池蓋好後，台灣最棒的選手都可以齊聚在一起，大家都能互相刺激、互相進步，這樣的感覺非常棒，不用像之前各自練各自的。

王冠閎強調，這個游泳池符合國際標準，「可以讓我們在平時訓練就熟悉國際賽場的氛圍和環境，而且還有許多陸上的訓練設施，對選手來說都很加分。」

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現年23歲的王冠閎搞笑說，游泳池蓋好已是民國116年7月，啟用可能要等到117年，「希望那時候我還是一個有競爭力的選手，才能進入國訓感受一下新場館。」

教練黃智勇透露，預計3月中會帶著王冠閎去中國昆明做高地訓練，今年首場比賽會是全國大專校院運動會，最大目標就是7月的德國世大運，「上屆差0.03秒拿銀牌，希望今年可鍍金回國。」（編輯：張雅淨）1140219

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