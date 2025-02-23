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首爾國際肚皮舞大賽 台灣抱回31金

2025/2/23 22:32（2/23 22:46 更新）
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首爾國際肚皮舞大賽23日舉行，台灣選手抱回31座金獎、16座銀獎、5座銅獎及4座優勝。駐韓國台北代表部教育組組長鄭正凱（中間著西裝者）也到現場為選手加油打氣。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年2月23日
首爾國際肚皮舞大賽23日舉行，台灣選手抱回31座金獎、16座銀獎、5座銅獎及4座優勝。駐韓國台北代表部教育組組長鄭正凱（中間著西裝者）也到現場為選手加油打氣。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年2月23日
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）中華民國國際舞蹈運動總會今年再度帶領台灣選手出戰首爾國際肚皮舞大賽，9位選手共拿下31座金獎、16座銀獎、5座銅獎及4座優勝。

首爾國際肚皮舞大賽今天舉行，今年參賽的台灣選手雖較前幾年少，但仍收穫頗豐。其中參加10項比賽的選手李和儒更是以每項平均90分以上佳績，拿下成人職業組大滿貫，其中也包括配合現場樂隊、與其他選手同台較勁的即興演出。

連續數年參賽的李和儒今年也是萬花叢中一點綠，他表示，「肚皮舞有很多風格 對我來說都是營養，來這裡比賽可以遇到各國選手，都有很厲害的地方可以學習」。前幾次的參賽經驗也讓他結交到各國肚皮舞好手，至今仍會透過社群網站交流。

代表台灣參與評審團的中華民國國際舞蹈運動總會認證裁判林淑蓮向中央社表示，帶著台灣選手參賽十幾年來，看到韓國不斷在進步，「我們也要跟上國際軌道」，特別感謝活動請來埃及等各國老師，開拓選手視野。

帶著學生一起參賽的陳秋美說，台灣現在許多國中生都喜歡K-POP，這次參賽是希望帶學生來看看韓國除了K-POP，也有許多年輕人學習肚皮舞，「肚皮舞是需要技術的舞蹈，也有專業證照」，希望讓學生知道肚皮舞是相當專業的舞蹈藝術跟文化。

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第一次參加首爾國際肚皮舞大賽的林珂君表示，她已經學習肚皮舞4年，原本學習肚皮舞是想讓自己更有自信，體態更美麗也更健康，透過這次參賽學習到很多，特別是看到來自埃及的大師，讓她想繼續學習、進步，與其他選手交流。

中華民國國際舞蹈運動總會從2006年起與韓國持續交流，每年推派選手前往韓國參賽，希望在國內推廣多元文化藝術之餘，也透過舞蹈融合台灣在地元素，促進與國際交流。（編輯：高照芬）1140223

#台灣
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