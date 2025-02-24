英雄聯盟CFO新星HongQ調整心態 破繭而出摘下FPOM

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（中央社記者陳容琛台北24日電）英雄聯盟台灣電競戰隊CFO年僅17歲新星HongQ本季扛下中路重任，隨著比賽經驗增加，加上心態調整，讓他如願破繭而出，摘下LCP聯賽的賽季開幕戰FPOM頭銜。

本季陣容近乎「大洗牌」的中信飛牡蠣（CFO），在太平洋職業聯賽（LCP）賽季開幕戰的決賽擊敗勁旅Talon（TLN）奪冠，更搶下在韓國舉行的全新國際賽初陣對抗賽（First Stand）參賽資格。陣中年僅17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）也打破外界質疑，勇奪FPOM（決賽最有價值選手）頭銜。

從季初上場時充滿緊張，到如今逐漸破繭而出，HongQ接受中央社採訪時表示，很開心拿到FPOM，並透露教練不斷告訴他以平常心面對，「一開始打練習賽很困難，每次都會被隊友『提點』，所以我有多花一點時間練習，甚至睡前思考該怎麼玩這個遊戲。」

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CFO教練Chawy（王心磊）指出，HongQ資質不錯，又是樂意學習的選手，加上戰隊前輩也都很有耐心，讓他壓力沒有這麼大，能夠從錯誤中吸取經驗，而自己則是以問問題方式，迫使HongQ面對問題找出解決辦法，「畢竟這個遊戲很靈活，也幫助他後面更開竅。」

自評與隊友溝通配合方面進步很多，HongQ接下來將隨隊前往韓國參加全新的國際賽初陣對抗賽，他透露很期待與韓國戰隊Hanwha Life Esports（HLE）的中路選手Zeka（金建佑）對線，「我覺得他的個人實力很厲害，也有拿過世界冠軍。」（編輯：張雅淨）1140224