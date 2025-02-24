林韋愷UBA寫千分里程碑 台師大第一人

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（中央社記者黃巧雯新北24日電）台師大今天在大專籃球聯賽（UBA）8強賽先發變陣，教頭更讓球員自行開會決定戰術，成功拐氣，終場以93比84擊退黎明學院；林韋愷單場拿20分，成隊史首名達成千分里程碑的球員。

台灣師範大學昨天在UBA公開男一級8強賽敗給輔仁大學後，今天對戰黎明學院，總教練李秉鴻決定以另一種方式刺激球員，提升內部競爭心態，讓大四林韋愷、魏芃禾改打替補。

李秉鴻接受媒體聯訪時表示，今天宣布先發名單後，就由林韋愷、魏芃禾帶領其他隊友開會，希望球員們能從教練角度思考，設定要執行的戰術，「希望球員能打得更專注，如果想要贏球，要打什麼內容，自己決定」。

台師大前3節僅以64比62領先黎明，決勝節一度拉開差距，面對黎明的史魯齊率隊追分，台師大魏芃禾在外圍開火，加上與廖子程後續合計4罰全中，澆熄對手反撲氣燄，最終以9分差贏得勝利。

魏芃禾今天飆進6顆三分球、獲得22分，而林韋愷斬獲20分，恰好完成UBA生涯1000分成就，也是隊史第1人，他直呼很意外，當下專注在場上，賽後經由隊友提醒才知道。

林韋愷在大四這一年，不僅曾締造大三元，還曾在預賽就轟下53分，成為94學年UBA和超級籃球聯賽（SBL）切割後的單場最高分球員、賽史次高。

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「這個賽季我不想接受失敗。」 林韋愷透露，大三時就曾有職籃球隊要找他，但他自認還有不足之處，想要多磨練1年，更希望能帶領學弟重返台北小巨蛋。

林韋愷確定今年是在UBA最後1年，他透露，未來不排斥旅外，但一切待UBA賽季結束後再思考。（編輯：管中維）1140224