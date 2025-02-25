唐西奇交易後首戰獨行俠 湖人教練：他會準備好的

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（中央社記者黎建忠台北25日電）轉隊到美國職籃NBA湖人的「歐洲金童」唐西奇將於明天上午11時，在交易過後首度面對老東家獨行俠，湖人總教練瑞迪克今天受訪時表示，「我知道這會很怪，但他會準備好的。」

台灣時間明天上午11時，洛杉磯湖人將在主場迎戰達拉斯獨行俠，湖人近況不錯，高居西區第4，近10戰取得8勝，反觀獨行俠暫居西區第8，且近10戰勝負各半。

現年25歲、6年生涯有5次入選NBA年度第1隊的唐西奇（Luka Doncic），今年2月初在交易大限前幾天，被獨行俠送到湖人，交易現年31歲、生涯4度入選年度第1隊的中鋒戴維斯（Anthony Davis）及後衛克里斯蒂（Max Christie）和選秀權。

這筆交易震驚全球體壇，不但是NBA史上首次發生入選過年度第1隊的球星在季中互換球隊，更讓外界想不到的是，達拉斯球迷都以為唐西奇會在獨行俠打到退休。

明天湖人對獨行俠，是雙方交易過後首度對壘，儘管戴維斯因傷缺陣，但依舊話題滿滿。湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）今天在球隊練習後接受訪問坦言，「這絕對會很怪。」

根據美國媒體The Athletic報導，瑞迪克表示，「我認為這會沒問題的，當和我們在一起變成日常，就不會有太多問題，這一切我都經歷過，儘管在相隔沒有多久的情況下，但我相信他（唐西奇）會沒問題的。」

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曾經和唐西奇在獨行俠當過隊友，如今又在湖人重逢的前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）則說：「我想明天唐西奇會很興奮，我們更衣室裡也都會很興奮，所有隊友都會力挺他，並且做好準備，面對這一場硬戰。」

芬尼史密斯加盟湖人的20場比賽裡，在場上的正負值總計為全隊最高的+163，攻守兩端都帶來實質幫助。他還打趣地說：「在唐西奇和詹姆斯（LeBron James）身邊打球，常能獲得全裸一樣的空檔（butt-naked wide-open），我只需要放慢節奏、提升命中率就好。」（編輯：張雅淨）1140225