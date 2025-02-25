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經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
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經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊

2025/2/25 17:38（2/25 17:57 更新）
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圖為21日台灣對戰西班牙，王博玄（右）敲出安打趁勢站上二壘得點圈。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日
圖為21日台灣對戰西班牙，王博玄（右）敲出安打趁勢站上二壘得點圈。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天晚間7時與西班牙隊交手沒有退路，力拚2026年經典賽門票；台灣隊打序調整，前3戰打擊狀況最穩定的王博玄扛1棒，高宇杰打指定打擊（DH）。

經典賽資格賽台灣隊前3戰打完戰績1勝2敗，尼加拉瓜3戰全勝確定以排名第1搶下2026年經典賽門票，剩下1席資格今晚台灣與西班牙比賽勝隊取得，台灣隊21日首戰與西班牙交手以5比12吞敗，今天比賽尋求突破，派出旅美投手莊陳仲敖先發。

台灣隊打序調整，前3戰打擊穩定輸出的王博玄打1棒、守一壘，林子偉先發守二壘、打2棒，中心棒次3到5棒為陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘），亮點是高宇杰扛6棒、指定打擊，7到9棒則為陳文杰（左外野）、8棒捕手蔣少宏，9棒宋晟睿守右外野。

總教練曾豪駒透露，高宇杰棒次安排考量，主要是整體來講高宇杰對大賽掌握度好，希望透過他好的狀況，在需要的時候可有適時一擊。

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曾豪駒也提到，王博玄前3場比賽打完，狀況是最穩定的，希望他在第1棒有上壘的機會，「不用特別改變他的策略，他現在的策略就是最好的策略。」希望王博玄執行好的狀況，連接到後面的棒次。

西班牙今天派出的先發投手拉索（Ramon Rosso）在21日比賽也有對台灣登板，中繼投3.1局僅被林子偉敲出1支安打，投出7次三振、無失分；曾豪駒表示，再次碰頭整體方向有設定，就看對方的投手當下狀況如何，打者調整設定、抓住失投球攻擊。（編輯：龍柏安）1140225

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