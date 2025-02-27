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王博玄WBCQ打出好表現 洪一中：是他努力應得的

2025/2/27 19:51（2/27 20:26 更新）
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台鋼雄鷹隊野手王博玄在WBCQ打出好表現，母隊總教練洪一中透露其實一直看好王博玄，此次表現超乎想像，「但這是他努力應得的。」圖為王博玄22日出賽畫面。（中央社檔案照片）
台鋼雄鷹隊野手王博玄在WBCQ打出好表現，母隊總教練洪一中透露其實一直看好王博玄，此次表現超乎想像，「但這是他努力應得的。」圖為王博玄22日出賽畫面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯高雄27日電）台鋼雄鷹隊野手王博玄在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）打出好表現，總教練洪一中透露，其實一直看好王博玄，此次表現超乎想像，「但這是他努力應得的」。

王博玄2020年選秀落選、2022年再度投入中職選秀在後段順位獲得雄鷹隊指名；2023年中職二軍總冠軍賽，因為守備失誤，馬上被洪一中換下場，經過磨練成長，此次資格賽發光，打出好表現。

洪一中今天賽前受訪回憶2023年狀況，直言那時不留情面直接點出缺點的原因，面對年輕人要適時給壓力，也常常跟球員說，不要怪教練嚴格批評及指導，有時候這也是一種訓練，平時壓力訓練，等面對大賽壓力，比較不會表現荒腔走板。

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洪一中直言，其實很看好王博玄，王博玄自我要求很高，不管在二軍還是一軍，很少聽到他喊哪裡酸、哪裡痛，展現高度自律。

洪一中也提到，年輕球員首度面對這麼高張力比賽，可以有這樣表現，心態上很不容易，王博玄回到母隊也有恭喜他、希望他繼續加油；此次資格賽表現確實超乎想像，但這也是他應得的，因為他的努力。（編輯：陳仁華）1140227

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