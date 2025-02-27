火腿鬥士隊新庄剛志首度來台 期待體驗台式應援

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（中央社記者陳容琛台北27日電）趁著日職北海道日本火腿鬥士來台交流的機會，總教練新庄剛志也首度造訪台灣，他形容好像夢一場，並笑說特別期待體驗「台式應援」。

「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」將於3月1日、2日在台北大巨蛋舉行，在今天的賽前記者會，火腿確定由經典賽資格賽表現亮眼的孫易磊扛下首戰面對統一獅的先發重任，王牌伊藤大海則迎戰中信兄弟。

新庄剛志接受主辦單位提問時開玩笑表示，去年在沖繩春訓時，就看到台北大巨蛋正式啟用的消息，沒想到得知讀賣巨人在這座新球場舉辦交流賽，當下非常生氣，因為火腿應該是和台灣最好的球隊，「我就馬上通知球隊制服組，明年一定要到這麼棒的球場比賽」。

首戰先發打線安排清宮幸太郎、萬波中正及松本剛等一軍陣容，新庄剛志透露，因為台灣很常看到火腿的賽事轉播，因此將球隊最有人氣的球員排上陣，「原本也要安排古林（睿煬）上場投球，不過他的狀況有點不允許，所以對台灣球迷感到抱歉」。

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一直期盼有朝一日來到台灣，如今趁著交流賽的機會，新庄剛志終於正式登上台灣，他形容像夢一場的感覺，並打趣說，去年孫易磊父母準備很好吃的餅乾帶給他，因此這次一定要找到那款餅乾，「想買個15盒回去，我記得裡面有包杏仁，聽說種類很多，我要先試吃再買」。

新庄剛志提到，前幾天在沖繩與中職味全龍進行交流賽，看到「台式應援」忍不住在板凳隨著音樂起舞，「期待這次看到更好的應援，我會筆記下來」。（編輯：管中維）1140227