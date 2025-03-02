清宮幸太郎與高國輝好交情 讚任何人看到都覺得帥

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊來台交流賽今天與中信兄弟交手，高國輝受邀擔任火腿一日教練直呼榮幸，他與清宮幸太郎之前秋訓結緣，清宮幸太郎稱讚他「任何人看到都覺得帥」，也感謝指點幫助大。

北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽，今天繼續在台北大巨蛋與中信兄弟交手，高國輝2023年秋訓、2024年8月都赴日本火腿隊研習，今天受邀擔任火腿隊一日教練。

高國輝接受媒體聯訪時表示，很榮幸受到邀請擔任一日教練，但火腿也有自己的教練，今天的任務就是在一旁協助看看有沒有什麼問題。

談起與火腿隊陣中好手清宮幸太郎的好交情，高國輝說，清宮幸太郎知名度很高，到火腿秋訓研習時，因為會聊打擊的東西，清宮幸太郎求知慾很高，也很樂於把知道的分享，慢慢建立交情，很開心這些東西對清宮幸太郎可以有幫助。

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清宮幸太郎表示，第一眼看到高國輝覺得個子高大、人又很帥，高國輝感覺對自己也特別關注，慢慢建立交情，只要看到高國輝就特別開心，至於高國輝「棒球情人」的封號，是第1次聽到。他也笑說：「男生的立場看也覺得很帥，任何人看到他都會覺得帥。」

清宮幸太郎說，高國輝先前在秋訓給的建議中，幫助最大的是下半身的運用，過往打球著重上半身力量的運用，高國輝指點後把下半身力量加進去，上下半身連動更好，打擊也越來越穩定。（編輯：管中維）1140302