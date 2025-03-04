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高球女將李旻擬拚日巡資格考「給自己多一點機會」

2025/3/4 14:17
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）旅美高球女將李旻2015年取得美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）全卡資格後，在異鄉打拚多年，她今天說，希望給自己多一點機會，除了持續挑戰美巡賽外，今年將參加日巡賽資格考試。

今年29歲的李旻曾代表台灣參加東京奧運，而她自2015年起取得LPGA全卡資格後，還未嚐過冠軍滋味，生涯最佳成績為2021年美迪惠爾錦標賽亞軍。

即將在4月赴美的李旻今天出席品牌活動接受媒體聯訪時表示，去年賽季結束後，休賽季期間比過去準備更多，除了持續強化體能，也趁機微調動作和發力的方式，並收到成效，感覺揮桿距離有變遠。

李旻表示，接下來除了持續參加美巡賽外，也想要給自己多一點機會，她透露，預計下半年將參加日巡賽資格考試。

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談到選擇日本的考量，李旻不諱言「離家近」是主要原因，她還提到，希望能看看不同國家的打法。

李旻近期已透過友人瞭解日巡賽狀況，她強調，「畢竟自己沒去過，不知道是不是像想像中那樣旅行路途較短和方便，但因為我的日文還沒有好可以溝通或受訪，一開始還是會先請翻譯、助理。」（編輯：李亨山）1140304

李旻
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