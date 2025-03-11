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U18亞洲盃5人制棒球台灣勝韓國 陳炫辰獲讚進步多

2025/3/11 18:03（3/11 19:26 更新）
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U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊11日上午擊敗馬來西亞，下午迎戰韓國以6比0、9比1搶下單日第2勝。圖為台灣與韓國兩隊賽後合影留念。中央社記者謝靜雯攝 114年3月11日
U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊11日上午擊敗馬來西亞，下午迎戰韓國以6比0、9比1搶下單日第2勝。圖為台灣與韓國兩隊賽後合影留念。中央社記者謝靜雯攝 114年3月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊下午迎戰韓國以6比0、9比1搶下單日第2勝；台灣隊陳炫辰對韓國比賽合計敲出9支安打、貢獻3分打點，總教練馮韋國點名他進步很多。

U18亞洲盃5人制棒球賽今天在信義區香堤廣場開打，台灣隊上午首戰先擊敗馬來西亞，下午迎戰韓國隊延續氣勢，搶下2連勝。

來自平鎮高中高二球員陳炫辰與韓國隊比賽兩盤都排在打序首棒，也被總教練馮韋國點名，是從集訓階段到現在進步最多的球員之一，看中他的安打率高、會玩球，敏捷性也不錯。

陳炫辰打棒球時擔任內野手，他認為5人制棒球最大的差異是男女混合組隊，傳球力道上也要特別注意讓隊友好掌握。

被問起在香堤廣場打球的感覺，陳炫辰笑說，平時多是來逛街，上午與馬來西亞比賽首盤還在適應，但第2盤就已經進入比賽狀況，不太會受周圍的環境影響。

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陳炫辰自評兩場比賽表現在預期內，攻擊上還有一些小細節可以更好，至於擔任第1棒的角色，就是想辦法上壘帶動士氣，也感謝情蒐給明確的資料，尤其是對韓國比賽守備上的幫助非常大。

台灣搶下2勝，明天上午將先與伊拉克交手，下午迎戰日本隊，馮韋國表示，從伊拉克隊抵台後的練習、今天比賽觀察，伊拉克球風比較美式，不太像亞洲球隊。（編輯：龍柏安）1140311

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