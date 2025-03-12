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U18亞洲盃5人制棒球台灣勝日 4勝晉冠軍戰機會大

2025/3/12 18:19（3/12 18:36 更新）
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2025年U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊（圖）12日單日2勝，上午先擊敗伊拉克，下午再擊退日本，目前累計4戰全勝，晉級冠軍戰機會大。中央社記者謝靜雯攝 114年3月12日
2025年U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊（圖）12日單日2勝，上午先擊敗伊拉克，下午再擊退日本，目前累計4戰全勝，晉級冠軍戰機會大。中央社記者謝靜雯攝 114年3月12日
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊今天單日2勝，上午擊敗伊拉克，下午擊退日本，目前4戰全勝晉級冠軍戰機會大；總教練馮韋國說，若有機會冠軍戰再碰日本，心態最重要、不能放鬆。

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊昨天首日依序擊敗馬來西亞、韓國隊，今天上午與伊拉克隊交手，以23比0、17比1搶勝，下午與賽前就設定需要特別注意的勁敵日本隊交手，首盤以4比0拿下，第2盤一度3分落後，最後以8比3搶勝。

台灣隊今天賽程結束戰績4勝是目前唯一全勝球隊，日本、韓國戰績同為3勝1敗，台灣隊明天最後2場比賽將與泰國、香港隊交手；為了避免天氣影響，明後天賽程將移往北藝中心舉行。

台灣隊總教練馮韋國表示，今天與日本交手打到第2盤雖然一度落後3分，但對選手很有信心，喊暫停提醒選手一個一個出局數抓，平時集訓練習賽強度就很高，沒有太大問題。

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此次比賽開打前，馮韋國就設定與日本隊比賽將是關鍵，今天實際交手，他表示，跟預期和情蒐的資料差不多，日本隊的男選手速度很快，女選手敏捷度也很出色。

若沒意外，很有可能台灣與日本將在冠軍戰再碰頭，馮韋國表示，若冠軍戰再與日本交手，心態最重要，會提醒選手不要因為贏過一次就放鬆，日本輸過一場後，相信搶勝的企圖心一定更強，會提醒台灣選手特別注意。（編輯：張雅淨）1140312

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