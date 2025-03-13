悍將為女神李珠珢辦加盟記者會 4/2應援初亮相

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職富邦悍將今天為以「三振舞」出名的韓籍啦啦隊女神李珠珢舉辦加盟記者會，她將在4月2日、3日於新莊應援亮相，她表示，自己年紀比較輕，隊上的韓籍學姊給予很多幫助。

李珠珢去年擔任韓職起亞虎隊啦啦隊員時，在場邊補妝聽到音樂仍迅速起身完成「三振舞」全球爆紅，YouTube影片創下破億觀看數。她去年以起亞虎啦啦隊員身分來台應援時，對台灣留下深刻印象，最後與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約。

富邦今天為李珠珢舉辦加盟記者會，吸引大批媒體到場關注，她的背號選擇32號，將在4月2日、3日富邦悍將主場開幕系列戰初登場，上半季至少會有15場應援。

被問到加入Fubon Angels的心境，李珠珢說：「其實自己在海外工作這件事情，一開始有很多緊張、壓力，但這部分富邦給我很多安全感。」另外她也提到，去年到台北大巨蛋時，「台灣粉絲很喜愛我，所以選擇了富邦。」

Fubon Angels陣中有3名韓籍成員，包括李珠珢、李雅英、南珉貞，李珠珢表示，她年紀比較輕，「姊姊們很擔心我會孤單，希望未來可以約她們見面。」至於最喜歡的台灣美食，她則說是三明治、小籠包、珍珠奶茶，「便利商店食物也很好吃。」

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談到台灣應援文化，李珠珢指出，其實她本來對鏡頭有點恐懼，但去年來台灣應援時，「在拍我的鏡頭真的很多，這也是成為我比較會看鏡頭的契機。」她也點出，台灣的應援舞蹈動作撒嬌、可愛動作比較多，不過韓國的應援比較多手部動作，講究節奏、力度。

被問到未來是否有進軍演藝圈的計畫，李珠珢表示，目前還在適應階段，還沒有這個想法。（編輯：龍柏安）1140313

南韓「AI女神」李珠珢加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，13日中午在台北出席媒體見面會，回應相關提問。中央社記者翁睿坤攝 114年3月13日

「AI女神」李珠珢（後右2）加入中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，13日中午在台北出席媒體見面會，現場接受悍將贈禮。中央社記者翁睿坤攝 114年3月13日

南韓「AI女神」李珠珢加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，13日中午在台北與媒體見面，圖為李珠珢拿著印有自己姓名及背號的球衣拍照留念。中央社記者翁睿坤攝 114年3月13日

南韓「AI女神」李珠珢加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，13日中午在台北與媒體見面，圖為李珠珢面對鏡頭感到害羞，拿起球衣遮擋。中央社記者翁睿坤攝 114年3月13日

南韓「AI女神」李珠珢（前右）加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，13日中午在台北出席媒體見面會，會中與富邦悍將應援團團長「Travis」崔維斯（前左）互動。中央社記者翁睿坤攝 114年3月13日