前NBA中鋒米勒54歲辭世 菜鳥季助太陽與巔峰公牛爭冠

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（中央社阿肯色州小岩城12日綜合外電報導）美國國家籃球退休球員協會今天表示，前美國職籃NBA中鋒米勒辭世，享年54歲。米勒菜鳥球季曾隨鳳凰城太陽打進總冠軍賽，最後不敵當時由籃球之神喬丹領軍、尋求3連霸的芝加哥公牛隊。

路透社報導，國家籃球退休球員協會（National Basketball Retired Players Association）並未說明米勒（Oliver Miller）的死因。不過阿肯色大學上月曾在表揚該校男籃1990年闖進全美大學體育聯盟（NCAA）最後4強的活動中透露，米勒罹患癌症。

米勒1988-92年就讀阿肯色大學。1990-91年球季，大三的他表現優異，場均15.7分、7.7籃板、2.7助攻，2.9阻攻更是全美大學最佳，獲選為西南聯盟年度最佳球員。

米勒綽號「大O」，身高6呎9吋（約206公分），剛進NBA時體重登記為280磅（約127公斤），但在職業生涯後期飆升至超過350磅。

他在1992年NBA選秀會於首輪第22順位被太陽挑中，9年NBA生涯共待過6隊，包括太陽和多倫多暴龍各3個球季，另也效力過底特律活塞、達拉斯小牛（後來中文名改為獨行俠）、沙加緬度國王和明尼蘇達灰狼。

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1992-93年球季，太陽由明星前鋒巴克利（Charles Barkley）領軍挺進總冠軍賽，激戰6場後不敵喬丹（Michael Jordan）為首的公牛，公牛完成隊史首次3連霸大業，當時還是新人的米勒無緣奪冠。

總計他生涯征戰NBA共493場比賽，當中196場先發，場均7.4分、5.9籃板、2.2助攻、1.5阻攻。1995-96年效力暴龍期間表現最佳，當時每場平均可貢獻12.9分、7.4籃板、2.9助攻、1.9阻攻。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1140313