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獅隊蒙德茲開局5保送 熱身賽兄弟單局8分奪勝

2025/3/16 20:50
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒今天在台中洲際棒球場的官辦熱身賽，統一獅隊先發洋投蒙德茲控球出現狀況，1個人次都未解決就狂丟5次四壞球保送，首局中信兄弟就灌進8分，終場就以13比8擊退獅隊。

中信兄弟在1局下就靠著獅隊新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）控球不穩，展開攻勢，蒙德茲開局連丟4次四壞球保送，奉送1分，接著詹子賢敲安打送回1分，李聖裕再選到保送擠回1分，之後王政順、張士綸敲安打攻下3分，後續兄弟再得2分，單局灌進8分。

獅隊在2局上、3局上追回3分，不過3局下黃韋盛、張仁瑋接連敲二壘及三壘安打，再攻下1分，接著王威晨擊出1打點滾地球，兄弟取得10比3領先，並於5局下再添2分；雖然獅隊的胡金龍在6局上敲出1打點安打，不過下個半局兄弟的張士綸從邱浩鈞手中轟出陽春砲。

兄弟後援投手黃弘毅、王奕凱9局上遭到狙擊，獅隊接連出現7支安打，反攻4分，不過最終兄弟仍以13比8擊退獅隊。

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兄弟先發投手克迪（Kirk McCarty）此戰用69球投3.1局，被敲出5支安打，投2次保送、3次三振，出現2次暴投，失掉3分含2責失。獅隊先發洋投蒙德茲則是1個人次都沒有解決，就被敲2支安打、投5次保送，失掉7分。

另一場在斗六棒球場的官辦熱身賽，味全龍隊在3局下展開攻勢，曾聖安、劉基鴻、郭嚴文、張政禹接連敲安打，攻下3分。4局上台鋼雄鷹雖然追回1分，不過龍隊牛棚投手群羅華韋、李超、趙璟榮、呂偉晟聯手壓制，最終龍隊仍以3比1擊退雄鷹。（編輯：陳清芳）1140316

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#張士綸
中華職棒
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