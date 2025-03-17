中信兄弟開幕週 邀Energy、Avantgardey演出

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒新賽季3月29日開打，中信兄弟主場開幕戰結合燈光、音樂、舞蹈營造熱血Opening Show，29日邀請男團Energy演出，30日則邀請日本大阪人氣舞團Avantgardey。

中信兄弟今天發布新聞稿表示，2025年主場開幕週於29日、30日在台北大巨蛋登場，29日將以震撼的Opening Show揭開序幕，喊出Light Up Together！當棒球場的燈光再次亮起，不僅是一場比賽的開始，更是棒球再次點燃希望的時刻，棒球不只是運動，它是一盞燈，照亮無數台灣人的夢想，團結每一顆熱愛棒球的心。中職36年首戰，要將大巨蛋化身為充滿希望與生命力的舞台，沉浸在棒球的光輝中。

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30日主題為B Evolution！黃潮能量全面進化，衛冕冠軍的決心席捲全場，邀請「國語作業簿」主理人—賴皮MR.SKIN帶來華語棒球金曲與兄弟經典Remix，當熟悉的旋律響起，全場化身黃潮大合唱，並搭配震撼雷射燈光秀，成為屬於兄弟們的應援派對。

中信兄弟表示，來自大阪的超人氣舞團Avantgardey將首度踏上台北大巨蛋，配合燈光雷射，以極致整齊的動態舞蹈震撼登場，每一個強烈手勢都象徵兄弟們的進化力量，邀請球迷一起迎接屬於兄弟的全新時代來臨。（編輯：管中維）1140317